أسعار الذهب تنخفض 3 دولارات مع ارتفاع العملة الأمريكية

2024-06-19 11:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب نحو 3 دولارات خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع مؤشر العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة، وترقّب الأسواق لبيانات جديدة.

يأتي ذلك بعد أن عززت بيانات أضعف لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات أميركية صدرت أمس الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت قليلًا في مايو/أيار، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل فاترًا في الربع الثاني.

وبحلول الساعة 06:28 صباحًا بتوقيت غرينتش و تراجعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب، تسليم أغسطس/آب 2024، بنسبة 0.14%، أو ما يعادل 3.4 دولارًا، لتصل إلى 2343.50 دولارًا للأوقية.

وانخفضت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب، بنسبة 0.03 %، إلى 2328.84 دولارًا للأوقية .

كما تراجعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.62% إلى 29.35 دولارًا للأوقية، في حين صعد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.05% عند 977.28 دولارًا للأوقية، بينما تراجع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.13%، ليسجل 891.25 دولارًا للأوقية.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة، بنسبة 0.01%، عند 105.27 نقاط.