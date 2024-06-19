الجهد الخدمي يعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في عدد من مناطق الديوانية

2024-06-19 11:06:01 - المصدر: واع

الديوانية – واع – صفات العزاوي

أعلن فريق الجهد الخدمي، اليوم الأربعاء، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في عدد من مناطق الديوانية.

وقال رئيس الفريق بالمحافظة محسن حمزة لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن "أعمال مد السواقي ورصف المقرنص في حي الأمين بالمحافظة مستمرة"، مبينا أن "أعمال تأهيل المجاري في عدد من شوارع حي الأمين مستمرة أيضا". وأضاف أنه "تم تحقيق نسب إنجاز متقدمة في أعمال تأهيل الحي"، مؤكدا "استمرار أعمال مديرية الماء في منطقة حولي الجامعة والحي الثقافي ومنطقة ال حمد أبو جايش وآل خليفة وتحقيق نسب إنجاز جيدة أيضا".