تقام في 4 مدن.. خمس مواجهات اليوم بدوري نجوم العراق

2024-06-19 11:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم الأربعاء، خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة 33 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد واربيل والبصرة وزاخو.

وتجري مباراتان عند الساعة 4:45 عصراً تجمع الأولى فريقي نادي اربيل وضيفه نادي نفط ميسان على ملعب فرانسو حريري باربيل.

بينما تجمع المباراة الثانية فريقي نادي النفط وضيفه نادي نوروز، على ملعب الساحر احمد راضي. ‏

في حين تقام ثلاث مباريات عند الساعة 7:30 مساءً ، ويحتضن ملعب زاخو مباراة فريقه زاخو وضيفه المتصدر فريق الشرطة، فيما تجري المباراة الثانية على ملعب الفيحاء في البصرة بين فريقي نادي نفط البصرة وضيفه نادي القوة الجوية، في حين تقام المباراة الثالثة بين فريقي الطلبة وضيفه فريق دهوك على ملعب الشعب الدولي.