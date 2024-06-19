القبض على 10 متهمين وضبط عدد من الأسلحة والمواد المخدرة في بغداد

2024-06-19 11:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد المشتركة، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، القبض على 10 متهمين ومطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة في مناطق العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارزها القت القبض على 10 متهمين ومطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة"، مشيرة الى انها "ضبطت عددا من الأسلحة والاعتدة بينها 10 مسدسات و 5 بنادق مختلفة الأنواع وتجهيزات عسكرية أخرى مع عجلات ودراجات نارية مخالفة للضوابط المرورية مع كمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية".

وأكدت ان "هذه الواجبات تأتي تزامناً مع انطلاق الخطة الامنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، من خلال مفارزها المفاجئة (الوقتية) المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة".