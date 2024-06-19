تقرير عن أسعار الخضروات في ذي قار خلال عيد الأضحى
2024-06-19 11:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
شبكة اخبار الناصرية
الـــــــــــخـــــــضــــــــــــــــــروات : طماطم 1000 بطاطا750 خيار 1000 باذنجان 750 بصل اصفر 1500 بصل أبيض 1500 شجر 1000 جزر برتقالي1000 لهانة حمراء 1000 فلفل بارد عراقي 2000 خيار عراقي 1000 ثوم وزن 5000 باميا 5000 بروكلي 6000 فطر كيلو 5000 فاصوليا خضراء 2500 قرنابيط 1500 ——————————————— الــــــــــفـــــواكــــــــــــــة : ليمون اخضر 1500...
The post تقرير عن أسعار الخضروات في ذي قار خلال عيد الأضحى appeared first on شبكة اخبار الناصرية.