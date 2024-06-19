دوري نجوم العراق.. 5 مواجهات اليوم في أربع محافظات

2024-06-19 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب بغداد و ثلاث محافظات، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، إقامة خمس مباريات في ختام منافسات الجولة 33 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتجري مباراتان عند الساعة 4:45 عصراً تجمع الأولى فريقي نادي أربيل وضيفه نادي نفط ميسان على ملعب فرانسو حريري بأربيل، بينما تجمع المباراة الثانية فريقي نادي النفط وضيفه نادي نوروز، على ملعب الساحر احمد راضي. ‏

في حين تقام ثلاث مباريات عند الساعة 7:30 مساءً، حيث يحتضن ملعب زاخو مباراة فريقه زاخو وضيفه المتصدر فريق الشرطة، فيما تجري المباراة الثانية على ملعب الفيحاء في البصرة بين فريقي نادي نفط البصرة وضيفه نادي القوة الجوية.

وفي نفس التوقيت يستضيف فريق الطلبة على ملعب الشعب الدولي فريق دهوك.



