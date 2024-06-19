2024-06-19 12:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن تحقيق فائض بإنتاج العسل، فيما أشارت الى وضع خطط لتطوير قطاع النحل في العراق.

وقال مدير قسم النحل في دائرة وقاية المزروعات في الوزارة، هاشم نجم خضير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك تنسيقاً مع مديريات الزراعة للحصول على قاعدة بيانات لمعرفة عدد النحالين وعدد الخلايا الموجودة بالعراق، وكذلك معرفة كمية إنتاج العسل".

وأضاف، أن "عدد النحالين المجازين وغير المجازين في عام 2023 بلغ تقريباً 6 آلاف نحال، أما أعداد خلايا النحل فبلغت ما يقارب 190 ألف خلية بعدما كانت 60 ألف خلية في عام 2017"، مشيرا الى أن "كمية إنتاج العسل خلال عام 2023 وصلت بشكل تقريبي الى 850 طنا، حيث بلغ معدل إنتاج الخلية بحدود 5 كيلو غرامات".

وأكد، أن "كميات إنتاج العسل فائضة في الأسواق المحلية، حيث أصبح سعر كيلو العسل 20 ألف دينار"، لافتا الى أن " خططاً لدى الدائرة لتطوير قطاع النحل في العراق، منها توفير المبيدات الخاصة بمكافحة الآفات والأمراض التي تصيب النحل".

وبين أن "قسم النحل لديه حالياً حملات مجانية لمكافحة آفة الفاروا وحملة مكافحة مرض النوزيما"، مشيرا إلى، أن "هنالك مشروعاً من قبل نقابة المهندسين، لغرض توزيع بعض المستلزمات الخاصة بالنحل، حيث تم استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتابع، أن "نقابة المهندسين الزراعيين ستعقد اجتماعاً خلال الفترة القريبة القادمة، لغرض وضع الآلية وتوزيع المستلزمات بين النحالين بشكل مجاني".

ولفت إلى، أن "قسم النحل يعمل على تدريب الكوادر المختصة لإجراء عملية التلقيح الاصطناعي لإنتاج ملكات ملقحة من خلال الأجهزة المختبرية الموجودة في الراشدية وفي محافظة كربلاء المقدسة"، منوهاً بأن "الملكات الملقحة سيتم توزيعها بين النحالين في وقتها المناسب، لغرض الحفاظ على الخلايا وتطوير قطاع النحل في العراق".

وأوضح، أن "الوزارة وضعت خططاً لنقل خلايا النحل من محافظة إلى أخرى ما عدا إقليم كردستان، بالتنسيق مع مكتب التصاريح والمعلومات الأمنية في مكتب الوزير، لإصدار كتاب من دائرة مديرية الزراعة للنحال يُمكنه من نقل خلاياه من محافظة إلى أخرى".

وعن العسل المغشوش، أشار إلى أن "هنالك لجاناً مشكلة بالتنسيق مع مديريات الزراعة والأمن الوطني والأمن الاقتصادي، المسؤولة عن متابعة العسل المغشوش، حيث رصدت بعض المديريات عبور كميات من العسل المغشوش وبعد التحقق من الموضوع تم تحويلهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

ومضى بالقول: إن "وزارة الصحة لديها مختبرات لفحص جودة العسل وهي الجهة المسؤولة عن العسل المغشوش من خلال تنسيقها مع وزارة الزراعة، لأنه يعتبر مادة غذائية مهمة"، داعياً وزارة الصحة أن "تأخذ دورها في هذا المجال".