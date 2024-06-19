العراق اكثر الدول استقبالا لصادرات الحبوب والبقوليات التركية

2024-06-19 12:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حلّ العراق في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استقبالا لصادرات الحبوب والبقوليات والزيوت التركية ومنتجاتها خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي.

وأفاد جلال كادو أوغلو، رئيس جمعية مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات في جنوب شرق الأناضول، أن صادراتهم في الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 9.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 1.4 مليار دولار.

وفي بيانه المكتوب، قال أوغلو إنهم يواصلون العمل لزيادة أرقام التصدير في المنطقة، وتشكل منطقتنا 51.5% من صادراتها إلى الشرق الأوسط، %24.19 إلى الدول الإفريقية.

كما أكد كادو أوغلو أن الصادرات إلى العراق، وهي الدولة الأكثر استقبالاً لصادرات المنطقة، قفزت بنسبة 16.2 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي.