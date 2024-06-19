المالكي يتقدم بالتهنئة لهيئة الحج والعمرة

2024-06-19 12:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

تقدم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، بالشكر الجزيل لهيئة الحج والعمرة على حسن إدارتهم وخدمتهم لحجاج بيت الله الحرام.

وقال المالكي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس هيئة الحج والعمرة وكل موظفي الهيئة على حسن إدارتهم وخدمتهم لحجاجنا الكرام".

وأضاف، أن "حصول العراق وللعام الثاني على المرتبة الأولى بين كل البعثات الإسلامية يظهر مدى اهتمام هيئة الحج والعمرة بالحجاج العراقيين وهم يستحقون الخدمة والجهد والاهتمام".