القبض على متهم قتل شقيقه وعائلته المكونة من 3 أشخاص برصافة بغداد

2024-06-19 12:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، القبض على متهم اقدم على قتل شقيقه وعائلتة في منطقة مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد ورود معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة (مدينة الصدر) و على الفور تم التوجه من قبل مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـ (قسم شرطة الصدر الأول ومركز شرطة الكرامة والقدس) إلى مكان الحادث".

وأوضحت القيادة في بيانها، انه "تم تشكيل فريق عمل مختص حيث تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة والتعمق بالتحقيق"، لافتة الى انه "تبين قيام الجاني بقتل عائلة شقيقه المتكونة من 3 اشخاص بعدة إطلاقات نارية من سلاح نوع بندقية كلاشنكوف اثر خلافات عائلية ولاذ بالفرار".

وأكدت انه "تم إلقاء القبض على منفذ الجريمة بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة بعد نصب كمين محكم له ضمن منطقة الشعب ليتم إيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".



