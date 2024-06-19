2024-06-19 12:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أُعلن مجلس رئاسة الغرفة الاجتماعية الدولية عن منح عدد من الشخصيات المسلمة البارزة وسام الدبلوماسية العامة، وهو أعلى وسام تمنحه الغرفة الاجتماعية الدولية. وتشريفاً لأيام العيد المقدس تم تكريم 10 شخصيات حكومية ودينية وعامة بارزة من العراق وسوريا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتونس وفلسطين وألمانيا والبرازيل بمنحهم أعلى وسام دولي للدبلوماسية الاجتماعية. […]

ظهرت المقالة بينهم العراقي نوفل الحمداني.. روسيا تكرم عشر شخصيات “عالمية مؤثرة” أولاً على ايشان.