2024-06-19 12:48:07 - المصدر: منصة إيشان

قتل ضابط سوري، اليوم الأربعاء، جراء ضربات إسرائيلية استهدفت موقعين عسكريين في جنوب البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري. وقال المصدر “العدو الإسرائيلي شن صباح اليوم، عدوانا جويا بالطيران المسير مستهدفا موقعين عسكريين لقواتنا المسلحة في ريفي القنيطرة ودرعا ما أسفر عن استشهاد ضابط ووقوع بعض الخسائر المادية”. […]

ظهرت المقالة مقتل ضابط في هجوم بطائرات مسيرة على موقعين عسكريين جنوبي سوريا أولاً على ايشان.