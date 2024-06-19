نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الفنان الكوردي بارزان قادر

2024-06-19 12:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، عن تعازيه بوفاة الفنان الكوردي بارزان قادر، المعروف بـ "بارزاني قلاي خلوز".

وفي بيان صادر عن رئاسة الاقليم، ورد الى وكالة شفق نيوز، قال نيجيرفان بارزاني: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الفنان الكوردي بارزان قادر".

وأضاف: "أتقدم بأحر التعازي لعائلة وأصدقاء وزملاء الراحل وجميع فناني كوردستان".

كما توجه رئيس الاقليم بالدعاء سائلاً الله أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

يُذكر أن بارزان قادر كان من الفنانين البارزين في كوردستان، حيث ترك بصمة كبيرة في المشهد الفني والثقافي في الإقليم.