2024-06-19 12:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فشلت صفقة انتقال نجم المنتخب العراقي علي جاسم، الى نادي كومو الإيطالي، بسبب اصرار الأخير على خوض اللاعب تجربته مع الرديف.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد العراقي خارج العراق روان الناهي لوكالة شفق نيوز، إن "نادي الكهرباء كان يبحث عن مصلحة اللاعب منذ اللحظة الاولى، ووافق على العرض المادي (القليل) مقابل أن يخوض اللاعب تجربته مع الفريق الاول، وهذا ما رفضه النادي الإيطالي".

واوضح ان "المدرب كاساس هو من طلب من نادي الكهرباء ضرورة وضع شرط في انتقال اللاعب علي جاسم، وهو ان يلعب مع الفريق الأول حصراً، نظرا لحاجته للاعب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026"، موضحاً أن "اللاعب يجب ان يلعب في الفريق الأول لأي نادٍ مهما كان اسم وحجم النادي، وتم وضع هذا الشرط لمعرفة نية النادي الايطالي الذي قابل هذا الشرط بالرفض، بل و اعترف على وجوب تدرج اللاعب في الفرق المختلفة للنادي لإكتساب الخبرات لإعداده للعب في السيريا A مستقبلا".

وجاء في الرد الرسمي الذي بعثه نادي كومو عبر الايميل الرسمي لنادي الكهرباء، "لسوء الحظ لا يمكننا تلبية الشرط الإضافي الخاص بتواجد اللاعب في الفريق الأول".

وأضاف النادي الإيطالي، "يجب علينا تطوير اللاعب إلى أفضل إمكاناته الأمر الذي قد يتطلب منه من وقت لآخر قضاء وقت إضافي في اللعب مع فرقنا الأخرى (الرديف او غير ذلك ) لمساعدته على الاستعداد لمنافسات الدوري الإيطالي "الدرجة الاولى".

وامس الثلاثاء، أعلن الصحفي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في انتقالات كرة القدم، عن اتفاق نجم المنتخب العراقي علي جاسم للإنضمام إلى نادي كومو العائد حديثاً إلى الدوري الإيطالي "سيريا أي".

وكان اللاعب علي جاسم قد وقع عقداً مع نادي أنطاليا سبور التركي في تموز/ يوليو 2023 للعب لثلاثة مواسم، إلا أنه وبعد أقل من أسبوع على وجوده مع النادي التركي قرر الاعتذار وفسخ عقده والعودة إلى الدوري العراقي، وبعد عودته إلى نادي الكهرباء تمت إعارته إلى نادي القوة الجوية ليلعب في صفوف فريقه بدوري نجوم العراق.