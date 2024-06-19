الخطوط الجوية العراقية: التفويج العكسي للحجاج يبدأ يوم الجمعة المقبل

2024-06-19 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

حددت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الجمعة المقبل موعداً للتفويج العكسي للحجاج، فيما أشارت الى وضع خطة خاصة بذلك.

وقال مدير عام الخطوط الجوية العراقية، مناف منعم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التفويج العكسي للحجاج يبدأ يوم الجمعة، حيث تم تسخير طائرات واسعة لإنجاز المهمة قبل الفترة المحددة".

‏وأضاف، أن "عدد الرحلات ليس ثابتاً، وهي تبدأ بمعدل رحلتين أو ثلاث، ثم تزداد إلى سبع رحلات، بحسب الموافقات الرسمية من الجانب السعودي"، مبيناً أن "هناك جدولاً خاصاً بتفويج الذهاب والعودة".