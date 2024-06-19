إعدامات بالجملة سرا وعلنا.. ماذا يحدث في سجن الناصرية بالعراق؟

2024-06-19 13:09:03 - المصدر: فرانس 24

حلقة "صدى المشرق" وجهتها العراق، للحديث عن قضية المعتقلين في سجن الناصرية الملقّب بـ "سجن الحوت" والذي يُعدّ أكبر السجون العراقية، ويُعرف السجن بصيته السيء بسبب عمليات الإعدام الجماعية التي تُنفّذ بحقّ المساجين وآخرها في نيسان أبريل الماضي والتي وصفتها منظمة هيومن رايتس واتش بغير القانونية ودعت لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإصلاح النظام القضائي. فما هي إشكالية هذا السجن وكيف يتمّ التعاطي مع المعتقلين؟ ضيف الحلقة: رئيس مؤسسة "مدافعون" لحقوق الإنسان علي البياتي.