2024-06-19 13:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة النهرية في محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بتسجيل حالتي غرق لطفل وفتى أثناء السباحة في نهر دجلة شمال قضاء بيجي.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز أن "الشرطة النهرية سجلت حالة غرق لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات أثناء قيامه بالسباحة في نهر دجلة في قرية المسحك شمال قضاء بيجي، حيث توجه للسباحة دون علم ذويه"، مبينا أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الجثة ونقلها إلى الطب العدلي لتسليمها إلى ذويها".

وأضاف المصدر أن "حالة غرق ثانية سجلت لفتى يبلغ من العمر 13 سنة من ناحية الزوية، وكان مكان الغرق في شاطئ قرية المسحك شمال بيجي. وقد جرفت المياه الجثة ولم تتمكن فرق الإنقاذ حتى الآن من انتشالها، وهي تعمل على العثور عليها".

وفي العاصمة بغداد، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الامنية انتشلت جثة طالب جامعي تولد 2003 نتيجة تعرضه لحادث غرق اثناء السباحة والترفيه ضمن نهر دجلة المحاذي لمنطقة عرب جبور في الدورة، جنوبي بغداد".

وفي محافظة ديالى، غرق شاب أثناء السباحة في نهر ديالى، (أحد روافد نهر دجلة).

وأخبر مصدر أمني في المحافظة، وكالة شفق نيوز، أن هذه الحادثة هي الثالثة خلال هذا الأسبوع نتيجة لجوء الشباب والأطفال للسباحة في النهر هربا من الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.