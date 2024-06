الناصرية تتخطى 50 درجة مئوية وتنافس الأهواز على صدارة المدن الأكثر حرارة في العالم

2024-06-19 14:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:شهدت مدينة الناصرية العراقية اليوم ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة، حيث سجلت 50.7 درجة مئوية، لتتصدر بذلك قائمة المحافظات العراقية الأكثر حرارة. وبحسب مؤشر محطة بلاسيرفيلي الأمريكي الذي تابعته شبكة اخبار الناصرية فقد جاءت مدينة الناصرية في المرتبة الثانية عالميا بعد مدينة الأهواز الإيرانية من حيث درجات الحرارة...

