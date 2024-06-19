التجارة: افتتاح ساحتي النمرود وفليفل في نينوى لتسلم الحنطة

2024-06-19 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب، في وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن افتتاح ساحتي النمرود وفليفل في محافظة نينوى لتخفيف الزخم الحاصل في سايلو مخمور وبازوايا، فيما أشارت إلى الكميات المسوقة من الحنطة في المحافظة حتى الآن.

وقال مدير عام الشركة، حيدر نوري الكرعاوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة قررت افتتاح ساحتي النمرود وفليفل في محافظة نينوى لتخفيف الزخم الحاصل في سايلو مخمور وسايلو بازوايا".

وأضاف، أن "هذه الخطوة تأتي لتوفير مزيد من السهولة والمرونة في عملية تسويق الحنطة، وتخفيف الضغط على سايلوي مخمور وبازوايا ، فضلاً عن تسلم المحاصيل بسرعة وكفاءة ومن دون تأخير".

وأشار إلى، أن "الطاقة الخزنية لساحة النمرود تبلغ 70,000 طن، بينما تبلغ الطاقة الخزنية لساحة فليفل 25,000 طن" .