النزاهة: القبض على موظـف في مصرف بميسان استولى على 131 مليون دينار

2024-06-19 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، القبض على أحد المُوظَّفين في المصرف الزراعيّ التعاونيّ فرع ميسان، فيما أشار إلى أن المتهم قيام بالاستيلاء على أكثر من 131 مليون دينارٍ من حساب أحد زبائن المصرف.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مكتب تحقيق ميسان التابع للهيئة قام بتأليف فريق عملٍ من ملاكاته، الذي انتقل إلى المصرف الزراعيّ التعاونيّ / فرع ميسان، لتنفيذ مذكرة قبض على أحد المُوظَّفين؛ لقيامه بالاشتراك مع مُوظَّفين آخرين في المصرف بالاستيلاء على أكثر من 131 مليون دينارٍ من حساب أحد الزبائن في المصرف".

وأوضح، أن "عمليَّة سحب المبلغ من الحساب الجاري للزبون في المصرف تمَّت دون علمه، بعد تزوير تواقيعه والاستيلاء على أمواله المُودعة، لحساب المُتَّهم، بالاشتراك مع مُوظَّفين آخرين".

وأشار إلى، أن "العمليَّة نُفِّذَت استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات"، مبيناً أن "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه صحبة المُتَّهم على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في ميسان؛ لإصدار القرار المُناسب".