وزير الموارد يصدر توجيهات حول محطات ضخ المياه

2024-06-19 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدر وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم الأربعاء، توجيهات حول محطات ضخ المياه وتأهيلها واستدامة أعمال الصيانة فيها.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله أجرى جولة ميدانية في محطة ضخ Ps1 في محافظة ذي قار قضاء سوق الشيوخ رافقه فيها عدد من المدراء العامين ومدراء تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة".

وأكد الوزير خلال الجولة على "أهمية استمرار أعمال الإدامة والتأهيل بشكل دوري ومستمر فيها، من اجل تأمين إيصال المياه الخام إلى محافظتي ذي قار والبصرة بكمية ونوعية جيدة"، مشيداً بـ"الأعمال المنفذة في المحطة من قبل تشكيلات الوزارة، من حيث التصميم والتنفيذ وسرعة الإنجاز والمواصفات الفنية العالية".

ودعا إلى "تأهيل بناية المحطة لإظهارها بشكل لائق، واستدامة أعمال الصيانة فيها بشكل دوري لضمان ديمومة عملها".