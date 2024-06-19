2024-06-19 14:54:06 - المصدر: منصة إيشان

أثار الفنان المصري أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، جدلا واسعا بعد نشره مقطع فيديو له داخل الحمام أثناء استحمامه. وظهر سعد وهو داخل الحمام يغني “يابن المحظوظة مبروك” وعلق على الفيديو قائلا: “لما تستحمى حماية العيد”. قطاع كبير من الجمهور هاجم الفنان أحمد سعد بسبب الفيديو، وجاءت التعليقات على النحو التالي: “شكلنا فتحنا عليك الإنستغرام […]

ظهرت المقالة أحمد سعد يغني لجمهوره عاريا: “يابن المحظوظة مبروك” أولاً على ايشان.