القبض على موظف حكومي استولى على 131 مليون دينار

2024-06-19 14:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاربعاء، بتنفيذ عمليةٍ تم خلال الإيقاع بموظفٍ في مصرفٍ حكوميٍ بمحافظة ميسان قام بالاستيلاء على مبلغ (131,000,000) مليون دينارٍ لأحد زبائن المصرف.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عملية القبض تم تنفيذها بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، مبينا أن مكتب تحقيق ميسان التابع للهيئة قام بتأليف فريق عملٍ من ملاكاته، موضحاً أن الفريق الذي انتقل إلى المصرف الزراعي التعاوني / فرع ميسان تمكن من تنفيذ مذكرة القبض على أحد الموظفين؛ لقيامه بالاشتراك مع موظفين آخرين في المصرف بالاستيلاء على أكثر من (131,000,000) مليون دينارٍ من حساب أحد الزبائن في المصرف.

وأضافت إن عملية سحب المبلغ من الحساب الجاري للزبون في المصرف تمت دون علمه، بعد تزوير تواقيعه والاستيلاء على أمواله المودعة، لحساب المتهم، بالاشتراك مع موظفين آخرين، لافتاً إلى أن العملية نفذت استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، منوهاً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍ بالعملية، وعرضه صحبة المتهم على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في ميسان؛ لإصدار القرار المناسب.