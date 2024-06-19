كركوك.. 11 ألف مهندس غالبيتهم "بلا عمل" وجهود نقابية لزجهم في القطاع الخاص

2024-06-19 14:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت نقابة المهندسين العراقيين فرع كركوك، يوم الأربعاء، أن المحافظة تضم 11 ألف مهندس، وأن نسبة كبيرة منهم لم يتم تعيينهم بعد، مؤكدة في ذات الوقت اهتمامها الكبير بإيجاد فرص عمل للخريجين لدى الشركات في القطاع الخاص.

وصرح رئيس فرع كركوك، عبد الواحد غائب مصطفى، لوكالة شفق نيوز، أن "نقابة المهندسين في كركوك تضم 11 ألف مهندس مسجلين رسمياً من خريجي كليات الهندسة في العراق وخارجه، ورغم أن غالبية كبيرة منهم لم يجدوا فرص تعيين، فإننا كنقابة نعمل على توفير فرص عمل لهم في القطاع الخاص".

وأضاف مصطفى، "لضمان حقوق المهندسين غير المعينين في الدوائر الحكومية، تقوم النقابة بتوفير راتب تقاعدي لمن يكمل الفترة القانونية المحددة ضمن القوانين، مثل إتمام خمسة عشر عاماً أو عشرين عاماً ودفع رسوم تحديد الهوية. في هذه الحالة، يحصل المهندس على راتب تقاعدي يصل إلى 700 ألف دينار".

وأشار إلى أن المجلس الاستشاري لنقابة المهندسين العراقية عقد اجتماعه في فرع كركوك بحضور النقيب والمحافظ، وناقش فعاليات يوم المهندس العراقي الذي أقيم في النقابة يوم 25 أيار 2024، وأهمية إرسال رسوم الطابع الهندسي إلى صندوق تقاعد المهندسين من قبل المحافظات والمؤسسات المعنية.

كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل عمل المكاتب الهندسية التابعة للقطاع الخاص والتنسيق مع المحافظات لتشغيل المهندسين، بعد تدريبهم من خلال الدورات والورش والعمل الميداني.