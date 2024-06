2024-06-19 14:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار عن حصول عارض فني طارئ في محطة شمال الناصرية، مما سيؤدي إلى زيادة ساعات القطع المبرمج في مناطق الشموخ، ومجمع تينا، وعمارات الشموخ، والمهيدية، ودور القضاة، والشعلة بصوب الشامية. وأوضحت المديرية أن العارض الفني الحاصل في قاطع الدورة الرئيسي 132/33 ك.ف داخل...

The post عارض فني يتسبب بزيادة ساعات قطع الكهرباء في بعض مناطق الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.