بالصور: وزير الموارد المائية يتفقد محطة ضخ PS1 في ذي قار لضمان إمدادات مياه الناصرية والبصرة

2024-06-19 14:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أجرى وزير الموارد المائية، المهندس عون ذياب عبد الله، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية في محطة ضخ PS1 في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، وذلك برفقة عدد من المدراء العامين ومدراء تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة. وأكد الوزير في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية على أهمية استمرار أعمال...

