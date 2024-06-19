2024-06-19 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء (19 حزيران 2024)، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة (3،3) درجة بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية.

وقالت المراصد الزلزالية في الهيئة ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "هزة أرضية سجلت في تمام الساعة 09:23:31 صباحاً بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،3) درجة وتبعد (36كم) شمال شرق رانية بالقرب من الحدود العراقية - الإيرانية في محافظة السليمانية".

وذكر البيان، إنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا أي معلومات عن خسائر مادية او بشرية".