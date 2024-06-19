2024-06-19 15:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، بأن هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر ضربت مناطق قرب مدينة السليمانية، في اقليم كوردستان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الهزة وقعت على الحدود العراقية الإيرانية ضمن حركة الفوالق الأرضية وتحرك الصفائح المعتادة في المنطقة.

ولم ترد تقارير فورية عن أضرار مادية أو إصابات بشرية جراء الهزة.

من جانبها أعلنت وزارة النقل العراقية في تقرير صدر لاحقا، ورد إلى وكالة شفق نيوز، عن تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 19 حزيران 2024 في محافظة السليمانية .

وبين تقريرها: إن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 09:23:31 صباحاً بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،3) درجة وتبعد (36) كم شمال شرق رنية بالقرب من الحدود العراقية- الايرانية من محافظة السليمانية .

وذكر التقرير :لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر.