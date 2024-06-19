الاتحاد الأوروبي: برامج لدعم الشباب في العراق

2024-06-19 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن هناك برامج مختلفة لدعم الشباب في العراق.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سايلر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك العديد من البرامج لدى الاتحاد الأوروبي لدعم الشباب في العراق"، مبينا أن "هذه البرامج تعتمد على تعزيز الديمقراطية التي تمكننا في مساعدة الشباب في بناء القدرات في مجال التعليم ودعم المشاريع الخاصة".

وأشار الى أن "فئة الشباب تتواجد في كافة القطاعات خصوصا في المشاريع الزراعية وغيرها التي نقدم دعما لها ضمن البرامج المعدة".