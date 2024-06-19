الصحة تحذر المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن من التعرض المباشر لأشعة الشمس

2024-06-19 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، توصيات طبية للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما حذرت المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن "توصيات الوزارة في ظل ارتفاع درجات الحرارة هي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة الاطفال وكبار السن والمصابين بأمراض معينة وخاصة في أوقات الظهيرة".

وأوصى البدر بـ"ارتداء الملابس المناسبة والالوان المناسبة وغطاء للرأس والنظارات الشمسية مع شرب كميات كافية من المياه"، لافتا الى أن "على المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والمصابين بأمراض قلب كارتفاع ضغط الدم والسكري وغيرها الالتزام بذلك".

وذكر أنه "في حال حصول جفاف أو فقدان الوعي أو حالات التعرق أو غيرها هو التوجه فورا الى مكان الظل وشرب كميات كافية من المياه"، لافتا الى أنه "في حال فقدان الوعي التوجه لأقرب مؤسسة صحية، حيث ان على غالبية الحالات الراحة فيستقر وضعها الصحي".

وبين أن "ردهات الطوارئ تعمل على مدار الساعة لاستقبال أي حالة ممكن أن تتدهور عند التعرض المباشر لأشعة الشمس".