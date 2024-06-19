عمليات بغداد تصدر جملة توصيات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

2024-06-19 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (19 حزيران 2024)، وصايا وإرشادات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة ومنع حدوث الحرائق.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تأكيداً لتوصيات وارشادات مديرية الدفاع المدني وتزامناً مع أيام عيد الأضحى المبارك، والتي حثت فيها المواطنين الكرام على الالتزام بها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، نوصي بالآتي:

1. يجب أخلاء السيارات من المواد التالية:

أ‌. المواد الغازية القابلة للانفجار.

ب. القداحات بأنواعها المختلفة.

ج. قناني المشروبات الغازية.

د. العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

هـ. يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم).

و. تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أن أمكن ذلك.

س. عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية.

ح. عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاً في السفر.

2. الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة.

3. عدم حفظ المواد التي تساعد على الاحتراق مثل البنزين والمواد الأخرى في البيوت، وتوفير مواد لحفظ وخزن الماء تساعد على إطفاء الحرائق.

4. التأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات ألا في أماكن تــــــــــــــواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

5. تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية ذات المنشئ الرديء وعدم ترك أجهزة التبريد تعمل في حالة مغادرة المكان وكذلك الانتباه من أجهزة الحماية المستخدمة وأسلاك الكهرباء في أجهزة التكييف وغيرها.

6. محاولة سقي الحدائق والأشجار للحفاظ عليها فضلاً عن تحسين الأجواء المحيطة بالحدائق.

7. تشغيل النوافير المائية والإكثار منها في مختلف الساحات العامة والحدائق لتــــــحسين الأجـــــــــــواء الحارة.

8. متابعة منع افتعال أي حريق ضمن البزول وحافات الأنهر لاسيما القريبة من خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

9. تشكيل فرق مشتركة جوالة لتنفيذ حملة تفتيش واسعة شملت المولات والمستشفيات والمخازن ومحطات الوقود ومستودعات النفط ومدن الألعاب التي يرتادها المواطنين لمتابعة إجراءات السلامة ووسائل اخماد الحرائق ومنها المطافئ من اجل توفير شروط السلامة العامة ومتطلبات الدفاع المدني لتفادي وقوع الحوادث.

10. على كافة قطعاتنا الأمنية تقديم الدعم والاسناد لفرق ومفارز مديرية الدفاع المدني في تنفيذ واجباتهم المكلفين بها والقيام بحملات التوعية والإرشاد للمواطنين وضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (١١٥) المجاني عنـــــــــــد حصول أي طــــــــارئ لا سمح الله.