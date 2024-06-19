اجتماع أمريكي يقرب برشلونة من نجم ليفربول

2024-06-19 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يعقد مسؤولو برشلونة اجتماعا جديدا، هذا الأسبوع، للتفاوض بشأن ضم لويس دياز، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، فإن دياز يعد الخيار الأول لدى ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، من أجل دعم مركز الجناح الأيسر.

وأشارت إلى أن ممثلي دياز سيجتمعون مع مسؤولي برشلونة، هذا الأسبوع، في الولايات المتحدة الأمريكية، لمحاولة تقريب المواقف في الصفقة.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب، أن ديكو من يضغط بشدة في برشلونة للتوقيع مع دياز، وهذا الاجتماع سيكون أول تحرك جاد لإبرام الصفقة.

وذكر المصدر أن الطرفين لم يناقشا الأمور المالية حتى الآن.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية 75 مليون يورو، ويمتد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027.

المصدر: وكالات



