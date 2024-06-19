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تعيين أدميرال من “أصول إيرانية” قائداً للمجموعة الهجومية الثانية في البحرية الأمريكية

تعيين أدميرال من “أصول إيرانية” قائداً للمجموعة الهجومية الثانية في البحرية الأمريكية
تعيين أدميرال من “أصول إيرانية” قائداً للمجموعة الهجومية الثانية في البحرية الأمريكية
2024-06-19 16:06:07 - المصدر: منصة إيشان

  عينت الولايات المتحدة الأمريكية، الأدميرال كيوان حكيم زاده من قبل القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط (CENTCOM) قائدًا للمجموعة الهجومية 2 من الأسطول الخامس للبحرية. وبالإشارة إلى حكيم زاده، كتبت القيادة المركزية في حساب عبر منصة “إكس”، أن قيادة المجموعة الهجومية الثانية أصبحت الآن في أيدٍ قادرة جدًّا. يعود تاريخ الأسطول المذكور […]

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