2024-06-19 16:06:07 - المصدر: منصة إيشان

عينت الولايات المتحدة الأمريكية، الأدميرال كيوان حكيم زاده من قبل القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط (CENTCOM) قائدًا للمجموعة الهجومية 2 من الأسطول الخامس للبحرية. وبالإشارة إلى حكيم زاده، كتبت القيادة المركزية في حساب عبر منصة “إكس”، أن قيادة المجموعة الهجومية الثانية أصبحت الآن في أيدٍ قادرة جدًّا. يعود تاريخ الأسطول المذكور […]

ظهرت المقالة تعيين أدميرال من “أصول إيرانية” قائداً للمجموعة الهجومية الثانية في البحرية الأمريكية أولاً على ايشان.