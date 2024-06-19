2024-06-19 16:06:07 - المصدر: منصة إيشان

وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا بأنها “الصديق والحليف الأكثر صدقاً ونزاهة”، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “أعز صديق على قلب الشعب الكوري”. وفي ختام المباحثات وعقب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وكوريا الشمالية، أدلى الزعيمان بوتين وكيم جونغ أون بتصريحات أمام الصحفيين. وقال كيم جونغ أون: “في […]

ظهرت المقالة كيم جونغ أون يغازل بوتين: أنت أعز صديق لشعب كوريا الشمالية أولاً على ايشان.