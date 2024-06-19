التربية: 1000 مدرسة ستدخل الخدمة نهاية العام الحالي

2024-06-19 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، أن 1000 مدرسة ستدخل الخدمة نهاية العام الحالي، فيما اشارت الى استمرار الجهد لحل أزمة الأبنية المدرسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن "نهاية العام الحالي ستدخل نحو 1000 مدرسة جديدة الخدمة"، مبينا أن "هذه المدارس موزعة بين عموم العراق".

وأضاف أن "هذه المدارس موزعة بين العقد الصيني ومشروع الوزارة رقم واحد"، لافتا الى أن "وزير التربية افتتح الكثير من المدارس الجديدة التي أضيفت الى الخدمة".

وبين أن "الوزارة تواصل جهدها في الأبنية المدرسية وحل أزمة الأبنية المدرسية"، لافتا الى أن "العمل جار في مشاريع المدارس المتنوعة".