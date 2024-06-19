2024-06-19 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف عضو برلمان إقليم كردستان السابق صباح حسن، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، عن آخر تطورات مشروع حسابي، فيما توقع الانتهاء من توطين جميع الرواتب في نهاية العام الحالي.

وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المصرف العراقي للتجارة هو الجهة الأكبر داخل المشروع وهو من سيقوم بتوطين الجزء الأكبر من رواتب الموظفين والمتقاعدين والأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "التوطين يشمل الجميع، وليس صحيحا أنه يستثني الأجهزة الأمنية أو المؤنفلين، وهذه إشاعات هدفها سياسي".

وأشار إلى أن "الإجراءات تسير بشكل طبيعي ونتوقع أنه في نهاية العام الحالي يتم الانتهاء من توطين جميع رواتب الموظفين، وهم أكثر من مليون و200 ألف موظف".

وكان مصدر مطلع، كشف الاثنين (10 حزيران 2024)، عن عدد الموظفين الذين قاموا بتوطين رواتبهم في إقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عدد الموظفين يتراوح بين 220 إلى 250 ألف موظف قاموا بطلب توطين رواتبهم ضمن البنوك المتعددة لمشروع حسابي"، مستدركا بالقول "لكن البطاقة لم تصدر سوى لحوالي 35 ألف موظف".

وأضاف أن "الإجراءات بطيئة جدا، وتحتاج إلى أكثر من 6 أشهر لإكمال جميع الموظفين، ولكن خلال الشهر الحالي فأن أكثر من 30 ألف موظف سيستلمون رواتبهم ببطاقة الماستر".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان قد أعلنت في وقت سابق، أن المصرف العراقي للتجارة "TBI" قام بتسليم الدفعة الأولى من البطاقات المصرفية ضمن مشروع "حسابي" لموظفين من جميع الوزارات الكردية، مبينة أنها بانتظار طبع باقي البطاقات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن، المصرف العراقي للتجارة قام بتسليم 368 بطاقة مصرفية ضمن عملية توطين الرواتب في مشروع "حسابي" لموظفي حكومة إقليم كردستان.

ويبلغ اجمالي عدد موظفي كردستان اكثر من مليون موظف، سيتم توطين رواتب 70% منهم على المصرف العراقي للتجارة، والمتبقي عن طريق المصارف الاخرى بمشروع حسابي.