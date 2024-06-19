يورو 2024.. رسالة مبابي تثلج صدر الجماهير الفرنسية

2024-06-19 16:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

بدد كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، الشكوك المثارة حوله بعد إصابته العنيفة بكسر في الأنف خلال مواجهة النمسا في الجولة الأولى ببطولة يورو 2024.

وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي على شبكة "إنستغرام"، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024): "بدون مجازفة لن تتحقق الانتصارات".

وتنذر رسالة قائد فرنسا بأنه مستمر في معسكر الديوك وبصدد استكمال المشوار مع زملائه في بطولة أمم أوروبا التي تقام بألمانيا.

وتعرض مهاجم ريال مدريد الإسباني الجديد للإصابة بعد اصطدامه بالكتف الأيسر للمدافع النمساوي كيفن دانسو.

المصدر: وكالات



