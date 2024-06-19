محكمة كاس الدولية تشيد بالقضاء العراقي بتأسيسه مركز التسوية والتحكيم الرياضي

2024-06-19 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأشادت محكمة كاس الدولية، بمجلس القضاء العراقي بتأسيسه مركز التسوية والتحكيم الرياضي.وقال مجلس القضاء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "رئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي القاضي محمد علي محمود نديم، التقى يوم الثلاثاء الموافق ١٨ /٦ / ٢٠٢٤، مدير عام محكمة كاس الدولية ماثيو ريب في مقر المحكمة الرياضية الدولية بمدينة لوزان السويسرية".وأضاف، أن "اللقاء حضره رئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي زيد فارس آل سلمان، والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبد الحميد، بناء على دعوة من المحكمة الرياضية الدولية CAS، حيث أشاد ماثيو ريب بدور مجلس القضاء الأعلى في تأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي استنادا إلى النظام الداخلي للجنة الأولمبية وتماشيا مع القوانين العراقية".فيما أكد القاضي نديم، أن "الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين الطرفين وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية التطويرية التي سينظمها مركز التسوية والتحكيم الرياضي".