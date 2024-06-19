ارتفاع درجات الحرارة في العراق والصحة تحذر

2024-06-19 16:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

أصدرت وزارة الصحة الأربعاء، توصيات طبية للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما حذرت المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن من التعرض المباشر لأشعة الشمس. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي: إن "توصيات الوزارة في ظل ارتفاع درجات الحرارة هي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة الاطفال وكبار السن والمصابين بأمراض معينة وخاصة في أوقات الظهيرة". وأوصى البدر بـ"ارتداء الملابس المناسبة والالوان المناسبة وغطاء للرأس والنظارات الشمسية مع شرب كميات كافية من المياه"، لافتا الى أن "على المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والمصابين بأمراض قلب كارتفاع ضغط الدم والسكري وغيرها الالتزام بذلك". وذكر أنه "في حال حصول جفاف، أو