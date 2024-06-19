وزير الموارد يعلن الموافقة على الخطة الزراعية بمساحات محددة

2024-06-19 17:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأربعاء، الموافقة على الخطة الزراعية بمساحات محددة.وقال وزير الموارد المائية في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ذي قار- حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللقاء كان مثمراً وبنّاء وأشعر بالارتياح؛ لأننا استطعنا أن نضع أيدينا على مفاصل تستدعي الوقوف إزاءها"، لافتا، إلى أنه "تم بحث ملف الحصص المائية للمحافظة وإمكانية إيصالها بشكل مستدام".وأضاف، أنه "تم بحث عدد من الملفات وتشخيص الآخر منها والتي من الضروري معالجتها بشكل سريع بمجال تأمين المياه بالدرجة الأولى للمواطنين لغرض الشرب وتأتي بعدها الأغراض الزراعية".وأشار الوزير، إلى أنه "سيتم الأخذ بكل ما تم طرحه والعمل على وضع المعالجات السريعة"، مؤكدا، "تأمين احتياجات مياه الشرب بالدرجة الأولى لأهالي قضاء سيد دخيل".وأعلن الوزير، "الموافقة على الخطة الزراعية بمساحات محددة".من جانبه ذكر، "ناقشنا الملفات كافة و الوزير وعدنا خيرا أن يتم استمرار واستقرار الإطلاقات المائية"، مضيفا، "استحصلنا موافقة الوزير على رفع عدد من السداد والاكتفاء بتكثيف الجانب الأيسر للفرات بدلاً عن السداد القديمة".وأشار، إلى أنه "ستكون هناك لجنة مشتركة بين المحافظة والوزارة لتنفيذ ومتابعة ما تم الاتفاق عليه اليوم"، مؤكدا على، "أهمية تأمين احتياجات الأهوار وهي من القضايا الأساسية وستكون مستمرة".وأشار إلى، "العمل على زيادة إطلاقات المياه باتجاهين: الأول باتجاه الفرات وبدأت ترتفع المناسيب تدريجياً، والاتجاه الثاني من نهر الغراف تم زيادة التصاريف حتى وصل اليوم إلى ١٤٤ مترا مكعبا في الثانية"، مؤكدا على، "استمرار تأمين المياه للاحتياجات كافة وزيادة التصاريف الداخلة إلى محافظة ذي قار في منطقة التحادد مع المثنى".