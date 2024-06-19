العثور على عبوتين ناسفتين في كركوك

2024-06-19 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، العثور على عبوتين ناسفتين في محافظة كركوك.وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة مشتركة من استخبارات اللواء 61 قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي بالتعاون مع الشرطة الاتحادية عثرت على عبوتين ناسفتين في قضاء الحويجة".وأضافت، أنه "جاء ذلك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، حيث تم العثور على العبوتين في الطريق الزراعي باتجاه القضاء وتمت معالجتهما بنجاح من قبل فريق هندسة المتفجرات".