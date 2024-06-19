"جرار الصيف".. محافظة عراقية تحصن أكثر من 20 مدينة لمواجهة اخطر عقارب العالم

2024-06-19 17:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، عن تعزيز احتياطات مراكزها الصحية في اكثر من 20 مدينة بالأمصال الخاصة لمواجهة اخطر العقارب في العالم.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "مع ارتفاع درجات الحرارة تبرز في بعض المناطق حالات الإصابة بلدغات العقارب السامة وخاصة الجرار الذي يعد الأخطر من نوعه بسبب درجة السمية العالية والتي تهدد حياة اي شخص اذا لم يجر اسعافه بالمصل في الوقت المناسب".

وأضاف، انه "جرى تعزيز احتياطات جميع المراكز الصحية في ديالى بالأمصال الكافية من اجل استخدامها في اي حالة إصابة بلدغ العقارب السامة"، لافتا الى ان "هناك خطوطا ساخنة لتأمين اي جرعة في اي منطقة على وجه السرعة عند الضرورة".

وأشار العزاوي الى ان "الأمصال الخاصة بلدغات الافاعي أيضا جرى تأمينها وبكميات كافية وخلق خزين نوعي في بعقوبة لإدامة توفيرها الى بقية مدن ديالى".

وتعاني ديالى وخاصة الأرياف من إصابات تؤدي الى الوفيات في بعض الأحيان بسبب لدغات الافاعي والعقارب السامة.

والجرار هي عبارة تطلق على احد أنواع العقارب السامة والتي تنتشر بكثافة في مندلي خاصة المناطق الزراعية وادت في السنوات الماضية الى مصرع العديد من المدنيين بينهم أطفال.