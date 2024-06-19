2024-06-19 17:42:06 - المصدر: منصة إيشان

توقّعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، أن يشهد العراق انخفاضاً بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي، فيما أشارت إلى أن البلد سيدخل مرحلة جمرة القيظ في منتصف تموز المقبل. وقال مدير إعلام الأنواء، عامر الجابري في تصريح صحفي، إن “العراق يدخل لمرحلة جمرة القيظ في منتصف شهر تموز وحتى الآن لم ندخل بها”. وأوضح، […]

ظهرت المقالة تنتظرنا “جمرة القيظ”.. العراق يودّع قريباً موجة الحر أولاً على ايشان.