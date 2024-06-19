رئيس الوزراء يجدد دعم الحكومة لنشاطات الفرق التطوعية

2024-06-19 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعجدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، دعم الحكومة لنشاطات الفرق التطوعية، فيما ثمن عملها الإنساني والاجتماعي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل عدداً من ناشطات وناشطي العمل التطوعي، من الذين قدّموا مبادرات إنسانية وخيرية مؤثرة، وتركت بصماتها في المجتمع والمستفيدين، من مختلف الفئات والنشاطات".وأضاف، أن "السوداني تبادل التهاني مع الحضور، وأثنى على الأعمال التي يؤديها المتطوعون والتي تضمنت قصصاً إنسانية مهمة، مشيراً إلى أهمية العمل التطوعي والخدمة الإنسانية بوصفها رابطاً يقوي وشائج المجتمع، ويعزز إيمان الأفراد بأهمية التكافل الاجتماعي وينشر روح المساعدة والثقة المتبادلة، وهو ما ينعكس في النهاية على الاستقرار والسلم الأهلي والاجتماعي".وأكد السوداني- بحسب البيان- "سعي الحكومة لدعم النشاطات التطوعية عبر إطلاق الحملة التطوعية الكبرى نهاية العام الماضي، وإقرار عدد من المقررات في مجلس الوزراء لدعم هذه النشاطات وتوجيه وزارات الدولة ومؤسساتها كافة بتقديم العون والاستجابة والتسهيلات للمتطوعين، وقد توّجت هذه الرعاية بالاحتفال بيوم المتطوع العراقي، عرفاناً لهذه الجهود ولتسليط الضوء إزاء نتائجها الإيجابية".ووجه رئيس مجلس الوزراء، بـ "متابعة مخرجات توجيهاته السابقة الخاصة بالمتطوعين، والاستعانة بالفرق التطوعية لرصد الحالات الطارئة من خلال التطبيقات الإلكترونية الحديثة من أجل سرعة الاستجابة لها"، معبراً عن، "تقديره لجهودهم في رعاية الفئات الهشـّة وعوائل الشهداء والعوائل والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن البلد تجاوز محنة داعش بفضل التكاتف والأعمال التطوعية، وأن المتطوعين يصلون أحياناً قبل الدولة إلى أماكن الأزمات".