التربية توجه رسالة إلى طلبة السادس الاعدادي

2024-06-19 18:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزارة التربية، مساء اليوم الأربعاء، (19 حزيران 2024)، رسالة الى طلبة السادس الاعدادي الذي يخوضون الامتحانات الوزارية النهائية للدور الأول للعام الدراسي 2023 -2024.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "أحبتنا طلبة السادس الإعدادي بفروعه كافّة، وانتم تواصلون مراجعتكم وأداءكم للامتحانات الوزاريّة بكل همّة واجتهاد، نود التأكيد مُجدداً؛ بأن كل ما يتم نشره وتداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي وقنوات التيلغرام، إنما هي مزاعم كاذبة عن بيع وشراء الاسئلة، وهي محاولات للإيقاع بكم بعمليات نصب وإحتيال يقوم بها ضعاف النفوس، وهناك رصد كامل ومُعالجة من قبل الوزارة وبالتعاون مع القوات الأمنيّة".

ودعا السيد الطلبة الى "مواصلة اجتهادهم ومُراجعتهم، ولا يجعلوا من هذه الافعال الخبيثة والسيئة تُشوّش عليكم، فتُربك تحضيركم وتُشتت تركيزكم، وكونوا واثقين بأن آليات وخطط وزارة التربية وعمليات توزيع وحفظ ونقل الأسئلة الامتحانية تجري بسريّة تامة وبمستوى عال جداً من المسؤولية، لتضمن سلامة حقوقكم، وتنافسكم بأداء الامتحانات بكل حرص وشفافية وعدالة".