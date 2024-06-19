نادي الكهرباء: صفقة كومو لم تحسم بعد وعروض عديدة على طاولة علي جاسم

2024-06-19 18:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميأوضحت إدارة نادي الكهرباء، اليوم الأربعاء، تفاصيل صفقة انتقال مهاجم الفريق ولاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي جاسم، فيما أشارت إلى وجود عروض عديدة على طاولة اللاعب.وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء، نعيم صدام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفاوضات حول انتقال مهاجم فريق الكهرباء ولاعب منتخبنا الوطني علي جاسم إلى نادي كومو ما زالت مستمرة، ولم توصد فيها جميع الأبواب".وأشار إلى، أن "نادي الكهرباء ضمن فقرة في العقد بحسب استشارة من مدرب المنتخب الوطني الإسباني خيسوس كاساس تشير إلى أهمية مشاركة علي جاسم مع الفريق الأول لنادي كومو الإيطالي الصاعد توا إلى الدوري الممتاز ( أ )".وأضاف، أن "إدارة كومو ردت على هذه الفقرة بالسلب، وأن تعاقدها مع اللاعب ربما يتم إشراكه مع فرق الفئات العمرية للنادي قبل أن يزج به مع الفريق الأول الأمر الذي شكل حفيظتنا؛ كون المدرب كاساس يريد من لاعب المنتخب علي جاسم أن يشترك في مباريات قوية والحفاظ على رتم المباريات، لاسيما وأن هناك تصفيات نهائية لكأس العالم بانتظاره".وأكد صدام، أن "الأمور لم تحسم بعد وجميع الاحتمالات واردة"، منبهاً، أن "هناك عدة عروض بانتظار اللاعب في حال فشل صفقة الفريق الإيطالي، فضلاً عن أنه ملتزم بعقد مع القوة الجوية حتى انتهاء الموسم الحالي".