التربية تنفي بيع وشراء أسئلة السادس الإعدادي

2024-06-19 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، بيع وشراء أسئلة السادس الإعدادي.وقال المُتحدّث الرسمي لوزارة التربية كريم السيّد في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أحبتنا طلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة وأنتم تواصلون مراجعتكم وأداءكم للامتحانات الوزاريّة بكل همّة واجتهاد، نود التأكيد مُجدداً؛ بأن كل ما يتم نشره وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وقنوات التيلغرام، إنما هي مزاعم كاذبة عن بيع وشراء الأسئلة، وهي محاولات للإيقاع بكم بعمليات نصب واحتيال يقوم بها ضعاف النفوس"، لافتا إلى، أن "هناك رصدا كاملا ومُعالجة من قبل الوزارة وبالتعاون مع القوات الأمنية".وأضاف، "واصلوا اجتهادكم ومُراجعتكم، ولا تجعلوا من هذه الأفعال الخبيثة والسيئة تُشوّش عليكم، فتُربك تحضيركم وتُشتت تركيزكم، وكونوا واثقين بأن آليات وخطط وزارة التربية وعمليات توزيع وحفظ ونقل الأسئلة الامتحانية تجري بسريّة تامة وبمستوى عال جداً من المسؤولية، لتضمن سلامة حقوقكم وتنافسكم بأداء الامتحانات بكل حرص وشفافية وعدالة".