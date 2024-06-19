2024-06-19 18:46:31 - المصدر: مجموعة Ferrero

كشفت مجموعة Ferrero اليوم عن آخر التطورات في مسيرتها نحو الاستدامة، مع إصدار تقريرها الخامس عشر للاستدامة.

بناءً على التزام مجموعة Ferrero الراسخ بترك أثر إيجابي في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بها، يعرض التقرير التقدم الملحوظ في ركائز الاستدامة الأساسية، وهي حماية البيئة، وتوريد المكونات بمسؤولية، وتعزيز الاستهلاك المسؤول وتمكين الأفراد.

صرّح جيوفاني فيريرو، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ferrero: "تقر مجموعة Ferrero بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في الحفاظ على الطبيعة للأجيال القادمة. وأكدنا من خلال التزامات ملموسة أن الاستدامة مدمجة في استراتيجية Ferrero على المدى الطويل. كما أن جميع ركائز إطار الاستدامة الأربعة توجه كل قرار استراتيجي نتخذه."

وأضاف جيوفاني فيرورو: "مع نمو مجموعة Ferrero وتنوع محفظتها، نواصل تقدير شراكاتنا طويلة الأمد، لا سيما تلك المخصصة للمجتمعات التي نعمل فيها والتي نشتري منها المواد الخام. نحن نؤمن بأهمية الشراكات لتحقيق التقدم، ودفع الأجندة الاجتماعية والبيئية لقطاعنا، وأخيرًا خلق قيمة مجتمعية."

يسلط تقرير الاستدامة الأحدث، للعام المالي 2022/23، الضوء على استمرار تركيز Ferrero على تعزيز الشفافية في سلسلة توريد المكونات الأساسية، بما يتماشى مع نهجها في التوريد المسؤول. في سلسلة توريد البندق، حققت Ferrero الآن تتبع بنسبة 90% - زيادة كبيرة عن نسبة 79% التي تم تحقيقها في العام السابق 2021/22 - بفضل استمرار العمل مع المزارعين والموردين والمؤسسات والجامعات ومراكز الأبحاث لتعزيز ومشاركة الممارسات الزراعية المستدامة.

بالتعاون مع الشركاء المحليين، ساعدت Ferrero أيضًا في معالجة تحديات سلسلة التوريد المعقدة، مثل إزالة الغابات، في المناطق التي تستورد منها المكونات. على سبيل المثال، باستخدام رسم الخرائط بالأقمار الصناعية للمساعدة في زيادة تتبع الكاكاو حتى مستوى المزرعة إلى 93% في 2022/23. بالإضافة إلى العمل على نطاق واسع مع التكنولوجيا المتقدمة، تعد Ferrero عضوًا طويل الأمد في مؤسسة الكاكاو العالمية (WCF) والمبادرة الدولية للكاكاو (ICI).

كان للتعاون والشراكات دور رئيسي في تسريع التقدم في معالجة أسباب عمالة الأطفال والعمل القسري. تواصل Ferrero التعاون مع منظمة إنقاذ الأطفال، حيث تعمل مع 65 مجتمعًا في منطقة أوت ساساندرا في ساحل العاج، إحدى الدول الرئيسية لتوريد الكاكاو، وتصل إلى أكثر من 18,000 شخص. تعمل Ferrero أيضًا مع مؤسسة إيرثوورم ومنظمة العمل الدولية (ILO) في سلاسل توريد زيت النخيل والبندق على التوالي لدعم ممارسات العمل المسؤولة.

تشمل النقاط البارزة الأخرى من تقرير تقدم الاستدامة لمجموعة Ferrero:

تم تصميم 90.7% من عبوات Ferrero لتكون قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام أو التحلل – مقارنةً بنسبة 88.5% في 2021/22 .

لتكون قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام أو التحلل – مقارنةً بنسبة 88.5% في 2021/22 تم تحقيق إنخفاضاً بنسبة 20% في كثافة استهلاك المياه في مصانع Ferrero ، من خلال مبادرات الحد من الاستهلاك وإعادة الاستخدام منذ سنة الأساس 2017/18 (9.6% مقابل 2021/2022) .

، من خلال مبادرات الحد من الاستهلاك وإعادة الاستخدام منذ سنة الأساس 2017/18 (9.6% مقابل 2021/2022) مشروع "Kinder Joy of moving" شمل أكثر من 60 مليون طفل منذ إطلاقه في عام 2005 (3.4 مليون طفل في 22/23 وحدها) .

يمكنك قراءة المزيد عن تقرير الاستدامة الأخير لـ Ferrero هنا.

نبذة عن Ferrero

بدأت Ferrero قصتها في بلدة صغيرة تُدعى ألبا في بيدمونت، إيطاليا، في عام 1946. اليوم، تُعد مجموعة Ferrero واحدة من أهم شركات الحلويات المعبأة وأكبرها في العالم، حيث تُباع علاماتها التجارية المحبوبة في أكثر من 170 دولة. تُدخل مجموعة Ferrero الفرح إلى قلوب الناس حول العالم بمنتجاتها المفضلة مثل Nutella®، Kinder®، Tic Tac®، وFerrero Rocher®.

يعمل في الشركة حوالي 47,000 موظف شغوفين بمساعدة الناس على الاحتفال بلحظات الحياة الفريدة. تعتمد ثقافة عائلة مجموعة Ferrero ، التي أصبحت الآن في جيلها الثالث، على التفاني في الجودة والتميز، والتراث، والالتزام بالكوكب والمجتمعات التي تعمل فيها.