2024-06-19 18:48:06 - المصدر: منصة إيشان

تشهد ناحية الحيدرية بمحافظة النجف، نزاعاً عشائرياً كبيراً، سقط ضحيته حتى 6 قتلى وجرحى كثر، فيما تتواصل دعوات الأهالي للسيطرة على “المعارك الطاحنة” المستمرة. ووفقاً لمصادر، فإن “خلافاً بين شخصين على قطعة أرض زراعية، تطور إلى اشتباكات مسلحة سقط على إثرها 6 قتلى وجرحى بين أبناء عم الطرفين المتشاجرين على الأرض الزراعية”. وأضافت المصادر، […]

ظهرت المقالة مَن يخمد “معارك الحيدرية”؟.. قتلى وحرائق ونزوح بسبب “قطعة أرض” أولاً على ايشان.