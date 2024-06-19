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مَن يخمد “معارك الحيدرية”؟.. قتلى وحرائق ونزوح بسبب “قطعة أرض”

مَن يخمد “معارك الحيدرية”؟.. قتلى وحرائق ونزوح بسبب “قطعة أرض”
مَن يخمد “معارك الحيدرية”؟.. قتلى وحرائق ونزوح بسبب “قطعة أرض”
2024-06-19 18:48:06 - المصدر: منصة إيشان

  تشهد ناحية الحيدرية بمحافظة النجف، نزاعاً عشائرياً كبيراً، سقط ضحيته حتى 6 قتلى وجرحى كثر، فيما تتواصل دعوات الأهالي للسيطرة على “المعارك الطاحنة” المستمرة. ووفقاً لمصادر، فإن “خلافاً بين شخصين على قطعة أرض زراعية، تطور إلى اشتباكات مسلحة سقط على إثرها 6 قتلى وجرحى بين أبناء عم الطرفين المتشاجرين على الأرض الزراعية”. وأضافت المصادر، […]

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