2024-06-19 19:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأربعاء (19 حزيران 2024)، عن موعد انتهاء موجة الحر التي تشهدها معظم المدن العراقية بعد تجاوزها نصف درجة الغليان.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، انه "من المتوقع بلوغ ذروة موجة الحر خلال الساعات المقبلة وحتى السبت المقبل حيث تسجل أغلب محافظات الفرات الأوسط والجنوب والعاصمة بغداد وديالى حرارة اعلى من (50) مئوية".

وبين ان "الحرارة ستكون محسوسة سخونتها خاصة ساعات الظهيرة ونشاط رياح البوارح (السموم) ستكون عاملا إيجابيا ويجعل الأجواء أفضل رغم شدة الحر وقد تجعل الأجواء أفضل مساءً".

وأضاف الراصد الجوي انه "سوف تنكسر موجة الحر ابتداءً من الأحد المقبل في الأقسام الغربية، فيما تنتهي في أغلب محافظات البلاد يوم الاثنين المقبل ويطرأ انخفاض معدلات الحرارة بفارق أربع درجات هبوط وتجعل الأجواء اعتيادية".

وشهد العراق والمنطقة عمومًا موجة حارة منذ حلول عيد الأضحى، ما تسبب بوفيات كبيرة في صفوف الحجاج، كما شهد العراق تزايدا في موجات الحرائق.



